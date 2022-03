Viaggio tra i castelli più suggestivi della Germania. Suggerimenti per soggiorni da favola

08:26

Preziosi consigli per proporre una vacanza da re. Sorprendi i tuoi clienti con un viaggio nei castelli della Germania.

Attraversano tutte le epoche e tutti gli stili. E sono così numerosi da poter accontentare chiunque. I castelli e le residenze nobiliari della Germania rappresentano insomma la proposta ideale per riconquistare i clienti interessati a una vacanza sicura ed esclusiva: un mix perfetto tra cultura e natura. Ambienti eleganti in cui rifugiarsi, insieme a parchi e giardini in cui rilassarsi passeggiando, per tornare a godere della vera Bellezza. La proposta giusta per una dolce ripartenza.

Fra meraviglia e divertimento

In ogni angolo della Germania ci sono castelli e dimore storiche, alcuni notissimi e patrimonio dell’Unesco altri meno conosciuti ma altrettanto affascinanti. Vediamone qualche esempio, iniziando con gli splendidi castelli bavaresi di Neuschwanstein – vera e propria icona del territorio - e di Herrenchiemsee, entrambi voluti da re Ludwig II di Baviera e rinomati in tutto il mondo. Seguono, solo per citarne alcuni, la fortezza di Burghausen, col suo interessante museo d’arte e un’esposizione permanente di Fotografia che conta oltre 300 opere e il cinquecentesco castello di Bückeburg che con il lussureggiante parco punteggiato di pergole e fontane costituisce un’eccellente espressione dello stile barocco. Si torna invece in pieno Medioevo al castello di Eltz, 900 anni di storia che si respirano ovunque: negli appartamenti nobiliari visitabili, lungo i sentieri ombreggiati del parco, nei ristoranti a disposizione dei visitatori. Atmosfera decisamente british, invece, al Castello di Eutin, con tanto di affaccio sul lago di proprietà e fossato originario lungo il perimetro, mentre al castello di Hohenzollern ci si rituffa nel gotico, tra merlature e torri svettanti su una collina densa di boschi. Per chi s’intende di carte da gioco, la meta perfetta è il Castello di Altenburg, custode dell’antica tecnica di produzione delle carte da Skat, gioco che dal 2016 è diventato Patrimonio Intangibile Unesco.

Quelli citati non sono ovviamente che una parte dei moltissimi capolavori frutto dell’arte ingegneristica tedesca, cui si aggiungono – solo per citarne alcuni - i castelli di Cochem e Mirow luoghi di interessanti celebrazioni con tanto di costumi e ricette gastronomiche in stile medievale; la Fortezza di Heldburg con il suo bel museo multimediale ispirato al Medioevo e il castello di Prunn, unico per le sue ambientazioni e gli approfondimenti storici ispirati alla saga dei Nibelunghi. La storia è padrona anche al famosissimo Castello di Wartburg, patrimonio Unesco e luogo in cui Lutero tradusse la Bibbia in tedesco. Tra le sue mura millenarie si tengono i prestigiosi concerti dell’Estate Musicale: due mesi di musica sopraffina, capace di incantare i melomani più sofisticati.



Musica e Sport al castello

Oltre alle passeggiate nei curatissimi giardini che li circondano, i castelli tedeschi offrono passatempi all’aria aperta di vario genere. Ad esempio, ogni autunno ben 500 runner si danno appuntamento al castello di Hohenzollern per partecipare alla Mountain Race, una corsa che si snoda lungo un tracciato di 8,1 chilometri arrivando a coprire 365 metri di dislivello.

Concerti e Festival all’aperto vengono organizzati invece nella Fortezza di Spandau e nella vicina residenza estiva di Belvedere, uno scampolo di rinascimento italiano nel cuore dell’Europa che fa da cornice a spettacoli teatrali e suggestivi concerti sotto le stelle.



Cene e notti da Re per tutte le tasche

Dagli ostelli agli hotel di lusso, la Germania offre a chiunque il privilegio di vivere un’esperienza da re. Rimane per sempre impressa nella memoria la cucina gourmet servita al castello di Wörlitz, sito Unesco con ala riconvertita in ristorante. Il suo imponente camino plurisecolare ne connota piacevolmente l’atmosfera. Fluttua invece sull’acqua di un suggestivo stagno il Wasserpavillon Restaurant del castello di Anholt. Perfetto per una cena estiva in terrazza con possibilità di visita alle antiche cantine.

Per chi desidera invece provare l’emozione di trascorrere la notte in un antico castello, la scelta va dagli appartamenti interni alla proprietà del castello di Glücksburg, un tempo residenza della famiglia reale danese ai molti fiabeschi hotel che si trovano nei castelli della regione dello Saarland. Tra questi il cinque stelle Schloss Berg circondato dai vigneti, il castello barocco di Münchweiler e il castello di Ziegelberg immerso in un ossigenante parco alberato.

In ben 35 fra castelli e antiche residenze della Germania esistono sistemazioni ricettive di ottima qualità anche per chi viaggia a budget contenuto. Alla confluenza tra Reno e Mosella, proprio all’imbocco della Valle del Reno che è patrimonio Unesco, la Fortezza di Ehrenbreitstein è ad esempio il luogo di soggiorno ideale per giovani, famiglie e gruppi di viaggiatori. Appartamenti dall’atmosfera calda e accogliente anche all’interno del parco del castello di Pillnitz, dove la Casa di Guardia e la Casa dei Trombettieri sono stati trasformati in accoglienti luoghi di soggiorno nel cuore della natura. Il castello si può raggiungere in battello, facendo tappa in altri castelli e residenze che punteggiano le rive dell’Elba, ad Albrechtsberg, Lingner ed Eckberg.



Per informazioni:

Trade.italia@germany.travel

www.germany.travel