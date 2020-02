La seconda vita di Futura Vacanze fra mete estere e Club

15:00

Tanta carne al fuoco e un 2020 all’insegna del consolidamento. Non ci sono tentennamenti nelle parole di Belinda Coccia, direttore vendite di Futura Vacanze.

“Il progetto è chiaro - spiega Coccia su TTG Today oggi in distribuzione - e si muove lungo la duplice direttrice dell’apertura alle destinazioni estere e del focus sul nostro prodotto Club”.



L’operatore arriva all’appuntamento con il 2020 con una potenza di fuoco di 12 Club in Italia e 5 all’estero, ai quali si aggiungono 17 strutture Style e 54 Collection.



