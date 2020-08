La Diamond Princess tornerà in mare nel 2021, itinerari in Sud America

10:33

È stata al centro della cronaca dei periodi più bui dello sviluppo della pandemia, quando le autorità giapponesi l’avevano confinata in mare a causa dei numerosi casi di Covid che si erano sviluppati a bordo.

Ora per la Diamond Princess arriva una nuova programmazione e il ritorno in mare, fissato per il 2021. La nave verrà spostata in Sud America e da qui proporrà itinerari attraverso le principali destinazioni dell’Antartico a partire dalle fine del 2021.



Sono inoltre previste due attraversate del Pacifico da e per l’Asia, la prima nell’autunno dello stesso anno e la seconda nell’estate del 2022, si legge su TTG Media. La nave sostituirà la Sapphire.