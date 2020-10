Art Swiss: “Negli ultimi anni gli investimenti dei t.o. nell’intrattenimento sono aumentati”

18:04

Non c’è villaggio turistico senza animazione, concetto che abbraccia una parte essenziale della vita in vacanza, oggi sempre più sfaccettata e professionalizzata.

Pubblicità

“Io preferisco parlare di intrattenimento” sottolinea Luca Corsini, presidente e fondatore di Art Swiss, società che da 30 anni si occupa di intrattenimento nelle strutture turistiche.



“Negli ultimi anni t.o. e albergatori investono cifre maggiori e chiedono di più a chi fa il nostro mestiere: istruttori sportivi certificati, professionisti che si occupano dei bambini, cantanti, attori e comici di alto livello, musicisti e ballerini”.



Un esercito di lavoratori qualificati senza i quali il concetto stesso di villaggio o resort non starebbe in piedi, che il Covid ha rallentato ma non fermato.