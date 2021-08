Viaggi in crociera, le raccomandazioni del Cdc statunitense

09:02

La raccomandazione arriva dal Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie - Cdc: i viaggiatori non vaccinati a tutti coloro a rischio di malattie gravi, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, dovrebbero evitare le crociere.

“Le persone che decidono di fare una crociera - spiega il Cdc - dovrebbero sottoporsi al test da uno a tre giorni prima del viaggio e da tre a cinque giorni dopo la vacanza, indipendentemente dallo stato di vaccinazione”.



Per una maggiore sicurezza di tutti, riporta TTG Media, l’organizzazione raccomanda ai passeggeri non completamente vaccinati che siano stati a bordo delle navi di “autoisolarsi per sette giorni dopo il viaggio, anche se risultano negativi al test per il Covid-19. Se poi non venissero testati, dovrebbero mettersi in quarantena per 10 giorni dopo la crociera”.