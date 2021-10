09:42

Andrea Mele (nella foto), ceo di Mappamondo, interviene sull’ordinanza che di fatto proroga le limitazioni ai viaggi extra Ue fino al 15 dicembre. “Non mi stupisce più di tanto, non avevo particolari aspettative sapendo che la nostra lista D rispecchia fedelmente la cosiddetta ‘white list’ del Consiglio europeo che era già uscita l'8 ottobre con quelle stesse modifiche”.

Sul fronte della programmazione a lungo raggio, il manager sottolinea come “Per quanto riguarda Mappamondo, la programmazione segue logiche varie, che non si possono spiegare solo con qualche battuta. Certamente lavoriamo guardando avanti basandoci su una nostra visione della situazione e quindi di eventuali possibilità per questa o quella destinazione. Ad esempio, su Dubai siamo stati i primi in assoluto ad aprire le vendite sia per Expo che per Capodanno 2022 già a febbraio 2021. Ora siamo pronti con la programmazione per alcune destinazioni se dovessero rientrare nei corridoi turistici già dai prossimi giorni, come auspichiamo. Questo è l’obiettivo per il quale lottiamo tutti i giorni”.



Intanto, i mercati che sono già ripartiti stanno facendo concorrenza ai nostri operatori sul fronte della contrattazione del prodotto.

“Un dato evidente, soprattutto in termini di disponibilità che poi significa anche prezzi perchè quando un albergo registra una richiesta in forte aumento incrementa i prezzi e per noi che non abbiamo ancora prodotto nulla o quasi fino a quel momento non è una richiesta facile da contrastare”.