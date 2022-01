08:01

“Un cauto ottimismo, tanto lavoro da fare e alcuni nodi ancora da sciogliere. È questa la fotografia del 2022 scattata per TTG da Eleonora Lorenzini (nella foto), direttrice dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano. “Andando per settori - spiega - credo che il turismo organizzato possa finalmente vedere un anno di ripresa, almeno parziale. Il segnale emerso dall’attivazione dei corridoi è stato chiaro e il loro funzionamento deve ora spingere i policy maker a mettere in campo azioni concrete nei confronti del comparto. Diverso invece il discorso per il business travel, segmento per cui tutti gli indicatori dicono che il recupero sarà più lento”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)