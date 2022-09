17:29

Viking investe nell’innovazione della flotta. La compagnia di crociere ha siglato un accordo con Fincantieri per la realizzazione di due nuove navi dotate di celle a combustibile a idrogeno per produrre energia.

L’accordo, riporta Travel Weekly, fa parte di un’opzione per sei navi annunciata nel 2018.



La consegna delle new entry è prevista tra il 2026 e il 2027. Le navi saranno costruite in modo simile alle altre ammiraglie oceaniche di Viking, ma aggiornate con le ultime tecnologie energetiche.