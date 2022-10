di Isabella Cattoni

11:01

Si chiama 'Italian Life Collection’ ed è l’ultimo nato di casa Nicolaus. L’occasione per presentare il nuovo marchio che ha l’ambizione di identificare le strutture Valtur di alto livello è stata offerta dall’edizione 2022 di TTG Travel Experience.

Pubblicità

I resort saranno una sorta di “casa italiana in giro per il mond o - ha spiegato l’amministratore delegato, Giuseppe Pagliara -. La linea di prodotto rientra nel progetto di Hospitality Company che il gruppo ha intrapreso negli ultimi anni. Abbiamo affrontato i cambiamenti e ci siamo adattati trasformando l’azienda da tour operator tradizionale a Hospitality Company. In quest’ambito siamo convinti che sia necessario proporre differenti brand per altrettanti target. E Italian Lifestyle Collection rappresenta l’ultima scommessa in direzione di una linea di prodotto upscale, che va ad affiancarsi a Escape, proponendo un nuovo concetto di struttura che si apre alla meta ospitante, con una serie di attività a contatto con cultura, arte, tradizioni ed enogastronomia del territorio. Una sorta di 'destinazione nella destinazione’ con tante opportunità di crescita e sviluppo anche per la comunità locale”.



Il battesimo della nuova linea avverrà con l’inaugurazione del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, prevista per il 1 dicembre di quest’anno, ma ci sono già altre due strutture pronte a entrare in portfolio.

Fra le caratteristiche di questa tipologia di prodotto anche la presenza di un ‘experience manager’, pronto a assistere gli ospiti nella scoperta del territorio.



”Il concetto di villaggio è profondamente cambiato – fa eco il direttore marketing Sara Prontera -. Da luogo chiuso all’interno del quale vivere la vacanza, si è trasformato in punto di partenza aperto alla cultura del territorio in tutte le sue sfaccettature”.

Nella foto, Gaetano Stea, Giuseppe Pagliara, Sara Prontera e Roberto Pagliara.