My SunSea apre le vendite per il 2023, ecco la programmazione

15:33

“Ci siamo dedicate alla stagione 2023 programmando vacanze in mete accessibili ma soprattutto cercando nuove formule per fidelizzare agenzie e passeggeri, dando vita a nuove idee e selezionando ancora di più il prodotto". Così Rosita Angelini, a.d. di My SunSea, spiega la filosofia della programmazione per il prossimo anno, le cui vendite si sono appena aperte.

Cinque i cataloghi previsti rispettivamente per Lampedusa, Sardegna, Grecia e Turchia insieme alla programmazione 'Ciao Prof' dedicata ai viaggi per la maturità. Per i collegamenti, da sempre nodo cruciale ed oggi più che mai, le novità vedono per Lampedusa voli charter diretti da Bologna, Verona, Bergamo nel periodo che va da giugno ad ottobre, mentre per la Grecia e Sardegna i pacchetti dinamici prevedono l’inserimento di voli low cost da tutti gli aeroporti e passaggi in traghetto.



"Abbiamo dato peso anche alle promozioni, una sorta di incentivazione alle prenotazioni anticipate – prosegue Angelini - fino al 23 dicembre darà possibile prenotare con “metti una vacanza sotto l'albero” #promochristmas per qualsiasi periodo con una serie di tutele che mettono al riparo il passeggero (e l’agenzia) da qualunque problema. Il cambio nome gratuito fino a 7 giorni prima della partenza, cancellazione o cambio data sena penali (solo con eventuale adeguamento tariffario) fino a 30 giorni prima della partenza".