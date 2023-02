Crystal Cruises rinasce ancora più lussuosa: si chiamerà solo Crystal

11:50

Un nuovo nome, un nuovo sito e una data di lancio: il 31 luglio. Rinasce così Crystal Cruises, che ora si chiamerà semplicemente Crystal, ma che ha già un programma di crociere per la stagione 2023/2024.

La prima delle due navi, Crystal Serenity, salperà per il viaggio inaugurale della compagnia da Marsiglia a Lisbona il 31 luglio, mentre la Crystal Symphony effettuerà una crociera di sette giorni da Atene a Istanbul, con partenza il 1° settembre.

Il programma

Nel corso del prossimo anno e mezzo, spiega TravelWeekly, Crystal ha in programma di navigare con la sua coppia di navi rinnovate verso il Mediterraneo, il Nord Europa, il Canada e il New England, l'Alaska, i Caraibi, il Medio Oriente, l'Asia, l'Australia, la Nuova Zelanda e attraverso il Canale di Panama. Il sito web è online da ieri e le prenotazioni saranno aperte al pubblico dal 22 febbraio.



L'apertura delle prenotazioni arriva un anno dopo il crollo dell'ex Crystal Cruises sotto la proprietà di Genting Hong Kong. Nel processo di liquidazione Abercrombie & Kent Travel Group ha acquisito le due navi oceaniche della linea, il marchio e la guest list.

Allo stato attuale le due navi di lusso sono in fase di ristrutturazione; in programma suite più grandi, con tessuti di pregio e marmi italiani, e un ridotto numero di passeggeri.