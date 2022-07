Crystal Cruises: Jack Anderson presidente. Restyling delle navi presso Fincantieri

10:56

Dopo la recente acuisizione di Crystal Symphony e Crystal Serenity, A&K Travel Group ha nominato Jack Anderson presidente di Crystal Cruises.

Bernie Leypold è stato nominato vice presidente senior per le operazioni alberghiere di Crystal.

Intanto, come riporta TTG Media, il presidente di A&K Manfredi Lefebvre e l'amministratore delegato Cristina Levis hanno accolto le navi nei cantieri navali di Fincantieri Trieste, dove le due unità sono in fase di ristrutturazione.



"Sono previsti ampi lavori di ristrutturazione sia per Crystal Symphony sia per Crystal Serenity - ha affermato Levis -. Alcune cabine saranno combinate, creando più suite e riducendo la capacità complessiva degli ospiti”.

"Geoffrey Kent e Manfredi Lefebvre sono innovatori nei viaggi di lusso - ha commentato Anderson -. Con la loro leadership e vision sul marchio Crystal Cruises, stiamo aprendo un nuovo capitolo".

La nuova Crystal Cruises darà la priorità alle assunzioni di ex membri dell'equipaggio in vista della partenza delle navi programmata per il 2023.