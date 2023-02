08:04

"Il mercato è tornato sano, le vendite hanno finalmente ricominciato a muoversi in anticipo e in casa di Msc Crociere c’è aria di novità. “Le vendite si stanno muovendo molto bene - conferma il managing director Leonardo Massa (nella foto) - e funziona sia il last minute sui mesi di febbraio-marzo, sia l’advance booking sulla prossima estate e sull’inverno 2023-24”.



Le prospettive di crescita sono ambiziose: “Grazie anche all’entrata in flotta di nuove navi – quest’anno saranno tre in più - e all’immissione di prodotto, puntiamo a toccare i 4 milioni di passeggeri in Italia. Ma quel che più conta, stiamo tornando a una crescita sana dei numeri”.



Non è un mistero che nel periodo aprile-agosto 2022 la compagnia abbia dovuto puntare principalmente ai volumi, anche a scapito della marginalità, ma la situazione è cambiata e, già a partire dallo scorso settembre, si è tornati a produrre utili"... (prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)