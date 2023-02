Anek Lines, ultimi giorni per chi sceglie il 'Prenota prima'

19:25

Anek Lines rilancia sulla prenotazione anticipata proponendo anche quest’anno condizioni privilegiate a chi sceglie di partire per tempo.

Acquistando i biglietti entro la fine di febbraio, sarà possibile usufruire della riduzione del 20% con la formula 'Prenota Prima', valida per viaggi fino alla fine del 2023. Inoltre, sarà possibile modificare o cancellare la prenotazione sempre fino al 28 febbraio senza alcuna spesa di annullamento.



Lo sconto Prenota Prima è cumulabile con altre offerte come sconti per famiglie, gruppi di amici, senior, giovani,… Anek lines permette inoltre di viaggiare con il proprio mezzo al seguito dall'Italia verso i porti greci di Corfù, Igoumenitsa e Patrasso, per poi continuare verso altre 12 destinazioni come Creta, Karpathos, Santorini, Kassos e Rodi.



Chi si sposta con camper o roulotte avrà inoltre la possibilità di viaggiare facendo campeggio a bordo su Olympic Champion e Hellenic Spirit dal 1 aprile al 31 ottobre, con la possibilità di usufruire di tutti i servizi della nave come ristoranti, negozi, bar, docce, servizi igienici e alimentazione elettrica a 220 volt.

Per i veicoli appartenenti a soci di specifiche associazioni automobilistiche e di campeggiatori è prevista una riduzione del 25%. Questo sconto si applica solo al prezzo del veicolo e può essere combinato con gli sconti senior, giovani e bambini se presenti.