Maestro Turismo ricerca responsabili divisioni incoming e outgoing

09:21

Maestro Turismo prosegue nel piano di espansione della struttura operativa e ricerca due figure che andranno a ricoprire i ruoli di responsabile divisione incoming e di responsabile divisione outgoing

Il candidato alla posizione di responsabile divisione incoming “deve possedere spiccate attitudini manageriali per la conduzione di una nuova divisione incoming. Conoscenza dell'inglese e altra lingua straniera, conoscenza della rete fornitori nazionale (hotel e prestatori di servizi), conoscenza di alcuni mercati esteri, predisposizione al lavoro di gruppo e basi informatiche avanzate, nonché disponibilità a operare fuori sede” si legge nella nota diffusa dall’operatore.



Il candidato alla posizione di responsabile divisione outgoing “deve possedere spiccate attitudini manageriali per la conduzione della divisione outgoing. Conoscenza dell'inglese e altra lingua straniera, conoscenza profonda dell'uso Gds (Sabre o altro) e del prodotto estero. Capacità di coordinare un gruppo di lavoro in un ambiente moderno e proiettato al futuro. Buona conoscenza del mercato agenziale e dei sistemi informatici (la conoscenza di Siap costituirà titolo preferenziale). Disponibilità a operare fuori sede.

Mastro Turismo invita i candidati a presentare la propria disponibilità.