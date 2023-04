08:03

"Il quartier generale di Idee per Viaggiare è una sede che rifugge la monotonia. Ad ogni angolo si scoprono oggetti vintage e cimeli inaspettati. Frutto dell'indole da collezionista seriale di Curzi, ma anche un modo per raccontare ogni volta un piccolo pezzo di storia aziendale. C'è ad esempio l'Avenue dei Bei Ricordi, che evoca il Cts da cui molti provengono e la sede storica in Viale Cappiello, dove sono rimasti gli archivi e una piccola parte dei dipendenti. E poi il grande murale con i cataloghi più iconici dell'operatore, opera di Filippo Frassi, grafico di IpV "dall'inizio dei tempi". È lui il creativo che sta dietro il logo della palma e tutta la comunicazione offline, dalla realizzazione della cartellonistica a quella del famoso catalogo 'Iter Sublime'. Ma Filippo non è l'unico veterano del gruppo...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)