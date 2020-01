Aeroporto di Heathrow, ondata di scioperi a febbraio

10:56

Ondata di scioperi in arrivo all’aeroporto di Heathrow. Sono otto le giornate di stop annunciate dal sindacato Unite per richiedere l’aumento dei salari degli addetti ai bagagli dello scalo londinese.

Le agitazioni sono state programmate nel mese di febbraio. Le date, riporta Travel Mole, sono fissate da domenica 2 febbraio a mercoledì 4 e da domenica 22 febbraio a mercoledì 25.



L’annuncio delle agitazioni arriva dopo il rifiuto da parte della società Global Baggage Solution Ltd di presentare una proposta di aumento per i dipendenti.



“I passeggeri di Heathrow devono sapere che se il loro bagaglio viene smarrito durante lo sciopero, potrebbe scomparire per sempre”, hanno fatto sapere dal sindacato.