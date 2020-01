08:02

Sembra iniziare in modo tranquillo il 2020 dei trasporti. Il calendario degli scioperi del Ministero dei Trasporti segnala poche giornate particolarmente difficili per chi dovrà viaggiare in aereo o in treno.

La prima agitazione in programma è fissata per l’8 gennaio. Osr Orsa Ferrovie ha indetto 23 ore di sciopero (dalle 3 dell’8 fino alle 2 del 9 gennaio) per il personale Trenord della regione Lombardia.



Sabato 11 gennaio il personale navigante di Volotea incrocerà le braccia per 4 ore, dalle 10 alle 14.



La giornata nera

Giornata calda quella di martedì 14 gennaio, quando si fermerà l’intero comparto del trasporto aereo nazionale. In questa data è previsto, infatti, gli scioperi di 24 ore (dalle 00.01 alle 24) su scala nazionale del personale Enav e di Air Italy, a cui si uniscono una serie di agitazioni minori, della durata di 4 ore (dalle 10 alle 14), che interesseranno i lavoratori Enav di numerosi scali della Penisola (Bologna, Reggio Calabria, Perugia, Pescara); gli addetti aviation services di Venezia; e il personale navigante di Ernest Airlines, easyJet, Albastar, Alitalia Sai e Cityliner.



Le altre date

Il 20 gennaio si fermerà per 8 ore (dalle 9.01 alle 17) il personale viaggiante e delle sale operative di Trenitalia operante in Abruzzo. Mentre sabato 25 gennaio sarà la volta del personale Trenitalia equipaggi divisione passeggeri della Liguria. I lavoratori sciopereranno per 24 ore, dalle 21 del 25 alle 20.49 del giorno successivo.