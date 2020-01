09:37

Un italiano ai vertici di Vueling. Il valzer delle poltrone all’interno delle compagnie del Gruppo Iag, con l’ascesa al vertice di Luis Gallego al posto di Willie Walsh, attuale ceo di Iberia, ha determinato una promozione per l’attuale direttore commerciale di Vueling, Marco Sansavini (nella foto), che ora ricoprirà la carica di presidente e chief executive officer.

Sansavini vanta una lunga esperienza nel trasporto aereo, iniziata circa vent’anni fa in Klm, dove è stato tra i responsabili della creazione della prima unità commerciale integrata con Air France fino a diventare nel 2008 direttore commerciale per Europa e Nord Africa. Sempre come guida dell’area commerciale, nel 2009 Sansavini passa ad Alitalia. Poi nel 2013 il passaggio a Iberia, dove per 7 anni ha anche in questo caso assunto la carica di direttore commerciale.



“Per sette anni ho avuto un’opportunità unica di lavorare fianco a fianco con un grande team sotto la leadership di Luis Gallego – ha commentato Sansavini -. Sono onorato di accettare questo ruolo in Vueling e continuerò a sviluppare il suo business model di successo nel futuro”.



Marco Sansavini andrà a sostituire l’attuale ceo Javier Sanchez-Prieto, che a sua volta assumerà lo stesso incarico in Iberia.