L'Oman punta sull'industria aeronautica: il piano strategico 2030

13:57

Si chiama National Aviation Strategy 2030 ed è il piano che entro i prossimi 10 anni trasformerà l'aviazione in uno dei settori chiave della crescita economica in Oman. Varato da Oman Aviation Group, l'obiettivo è rafforzare l'economia del Sultanato e creare nuovi posti di lavoro, agendo su diversi fronti.

Innanzitutto la ristrutturazione di Oman Air, compagnia aerea di bandiera già focalizzata sui turisti di valore in entrata nel Paese e impegnata al fianco di operatori dell'ospitalità per sviluppare programmi di fidelizzazione.



Del piano strategico fa parte anche il National Travel Operator (Nto), ovvero una piattaforma online per mettere in contatto gli operatori del settore viaggi dell'Oman, dal trasporto agli hotel ai vettori, con i clienti dei mercati target. Il fine è incrementare il numero di arrivi turistici, soprattutto quelli high spender provenienti dai bacini di riferimento: Italia, Regno Uniti, Germania, Francia, Svizzera, India e i paesi del Golfo. O. D.