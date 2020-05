Alitalia sospende il Roma-New York fino al 31 maggio

14:44

Da domani, 5 maggio, fino a fine mese, Alitalia non opererà più il volo intercontinentale Roma-New York. La compagnia aerea ha deciso infatti di sospendere temporaneamente la rotta, a causa della scarsa domanda.

Il collegamento dovrebbe essere ripristinato il primo giugno, giorno in cui dovrebbe partire la nuova Az.



La decisione ha sorpreso le organizzazioni sindacali. Una nota di Fit-Cisl, riportata su ilmessaggero.it, definisce la sospensione come “un grave errore”. “Cancellare questa tratta - sottolinea il sidacato - significa dirottare i passeggeri Alitalia su altre compagnie come Air France, che recentemente ha sospeso le vendite essendo andata in overbooking, proprio sulla rotta per l’aeroporto Jfk”.