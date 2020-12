Alitalia: i numeri del piano industriale per il 2025

16:33

Come sarà Alitalia (sempre che si chiami così) nel 2025, quando sarà completato il pano industriale quinquennale? Premesso che considerata la situazione attuale e il must di dovere navigare a vista per capire come si muoverà il mercato, l’a.d. Fabio Lazzerini e il presidente Francesco Caio hanno provato a disegnarla così.

La compagnia si pone l’obiettivo di arrivare a una flotta da 110 aerei, 80 dei quali di nuova generazione, con una giusta combinazione di proprietà e leasing; più di un terzo degli aerei sarà dedicato ai collegamenti a lungo raggio. Per il 2020 avrà ricavi da 3,4 miliardi di euro e un margine del 7 per cento sul fatturato. Il network sarà composto da 93 destinazioni e l’azienda potrà contare su 9.500 dipendenti.



Per la partenza di aprile 2021 (data confermata) la realtà sarà completamente diversa e la flotta sarà composta da 52 aerei, mentre la forza lavoro si aggirerà tra le 5.200 e le 5.500 unità.