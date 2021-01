Qatar Airways e Iberia estendono il code sharing

17:24

Si allarga la collaborazione tra Qatar Airways e Iberia, che ha debuttato circa 4 anni fa. Le due compagnie hanno deciso infatti di estendere il code sharing già in atto.

Nel nuovo accordo i passeggeri della compagnia aerea di Doha avranno ora accesso a un network aggiuntivo di 40 destinazioni suddivise tra rotte domestiche spagnole e collegamenti a lungo raggio in direzione dell’America Latina. All’opposto per i clienti Iberia si aprono le porte di 36 destinazioni internazionali in Asia, Australia e Africa.



Per Qatar Airways e Iberia si tratta di un intreccio ancora più stretto considerando che il vettore qatariota è il principale azionista di Iag, gruppo di cui fa parte la compagnia spagnola.