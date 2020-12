Qatar Airways: modifiche illimitate per i viaggi di tutto il 2021

08:47

Qatar Airways estende a tutto il prossimo anno la propria politica di prenotazione flessibile offrendo ai passeggeri cambi di data illimitati e rimborsi gratuiti per i biglietti emessi prima del 30 aprile 2021 per viaggi entro il 31 dicembre 2021.

"Nel corso del 2020 abbiamo previsto per i clienti la possibilità di modificare i loro viaggi senza penali – osserva l’a.d del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker – e ora Qatar Airways continuerà a essere al fianco dei suoi passeggeri, offrendo una flessibilità continuativa per tutto il 2021”.



Ventinove milioni di euro di rimborsi in Italia

Dallo scoppio della pandemia, lo scorso marzo, fino a fine ottobre in Italia la compagnia ha rimborsato più di 29 milioni di euro ai clienti e a oggi ha pagato più di 1,65 miliardi di dollari ai passeggeri in tutto il mondo, da quando i viaggi internazionali sono stati gravemente colpiti dall’emergenza sanitaria e dalle restrizioni inevitabili che ne sono seguite.



La crisi, però, non frena il programma di sviluppo del vettore, che conta oltre 100 destinazioni e ne vedrà aumentare il numero entro marzo, arrivando a 126.



Sicurezza e privacy

A bordo dei velivoli, le misure di sicurezza includono la fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale di cabina e un kit di protezione gratuito con visiere monouso per i passeggeri.



I viaggiatori che prenotano un posto in business class su aerei equipaggiati con Qsuite possono poi godere di grande privacy grazie alle pareti divisorie scorrevoli e alla possibilità di utilizzare l'indicatore "Non disturbare (DND)". Qsuite è disponibile sui voli verso più di 30 destinazioni tra cui Francoforte, Kuala Lumpur, Londra e New York.