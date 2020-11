Qatar Airways scommette sulle rotte leisure per l’inverno

08:47

Aumento di capacità e ripresa di collegamenti per Qatar Airways, che si prepara alla festività natalizie rafforzando i servizi su alcune rotte prettamente leisure, in vista dell’alleggerimento delle restrizioni di viaggio di alcuni Paesi.

“Con l’attenuazione delle restrizioni di viaggio, stiamo iniziando a vedere i primi germogli della ripresa dei viaggi internazionali per motivi di piacere” – dice Akbar Al Baker, amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways.



Le novità

Fra le novità, l’aumento di capacità su Città del Capo, fino a raggiungere tre voli giornalieri a partire dal 16 dicembre e quello su Durban, che vedrà tre voli giornalieri a partire dal 18 dicembre. Riprendono inoltre dal 4 dicembre i voli su Phuket, che diventeranno 3 alla settimana dal 18 dicembre, mentre aumenta la capacità dei collegamenti su Maldive, con tre voli giornalieri tra il 17 dicembre e il 10 gennaio.



Su Zanzibar verrà aumentata la capacità grazie all’utilizzo dell’Airbus A350-900 dal 1° dicembre, mentre su Seychelles saranno tre i voli settimanali a partire dal 15 dicembre; tre voli giornalieri inoltre su Maputo dal 16 dicembre.



“Così come era nostra priorità continuare a volare nei primi mesi di quest’anno per aiutare a portare le persone a casa – conclude Al Baker -, è altrettanto importante per noi ora fornire opzioni più flessibili ai passeggeri e agli agenti per pianificare il viaggio per la prossima pausa invernale”.