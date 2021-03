14:43

Arriva un potenziamento della capacità estiva da parte di easyJet. La compagnia aerea low cost aumenterà infatti l’offerta dal proprio hub di Milano Malpensa in direzione dei principali scali del Sud Italia per rispondere a un incremento della domanda registrato nelle ultime settimane.

Con gli interventi effettuati sulla programmazione quest'estate easyJet collegherà Milano Malpensa a Catania con fino a 8 voli giornalieri, a Napoli con 5 voli giornalieri, mentre Brindisi e Lamezia Terme potranno contare su fino a 4 collegamenti giornalieri.



Novità in arrivo anche per quanto riguarda lo scalo di Palermo, che potrà contare su fino a 6 voli giornalieri per Milano Malpensa e fino a 4 voli settimanali per Londra Luton. A partire dal 1° giugno, inoltre, easyJet introdurrà anche la rotta Palermo-Basilea con fino a 3 collegamenti settimanali.



“Inoltre – si legge in una nota della compagnia -, easyJet ha messo in vendita oggi, con l’anticipo maggiore di sempre, i voli per l’estate 2022, per offrire ai propri passeggeri ancora più scelta per prenotare prima e con un notevole risparmio”.