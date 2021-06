Qatar Airways, il Boeing 787-9 debutta sulla Doha-Milano

08:47

Il nuovo Boeing 787-9 Dreamliner di Qatar Airways è atterrato a Milano. La nuova generazione di Boeing è stata configurata con la business class Suite e inserita su una serie di rotte verso l'Europa e l'Asia, a partire dal servizio Doha-Milano.

L'aereo è previsto per i servizi da Doha a Milano, Atene, Barcellona, Dammam, Karachi, Kuala Lumpur e Madrid e ha una capacità totale di 311 posti - 30 suite di business class e 281 posti in economy class.



L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: "In linea con la volontà di offrire ai nostri passeggeri un'esperienza di viaggio senza precedenti, siamo lieti di introdurre questa tanto attesa business class Suite sul più recente aeromobile a fusoliera larga di Qatar Airways, il Boeing 787-9 che debutterà su una serie di rotte chiave all'interno della nostra rete. La nuova business class Suite stabilisce un altro standard del settore, garantendo un'esperienza privata unica per i passeggeri premium. E’ altresì un esempio degli standard di eccellenza a 5 stelle di Qatar Airways e dell'ospitalità del Qatar. I nostri passeggeri meritano il meglio e sono sicuro che apprezzeranno la variante Dreamliner più grande proprio per il comfort offert ".



Disposta a spina di pesce, in una configurazione 1-2-1, ogni suite ha un accesso diretto al corridoio con una porta scorrevole. I passeggeri seduti nelle suite centrali adiacenti possono far scorrere i pannelli della privacy al tocco di un pulsante per creare il loro spazio privato chiuso. La Business Class Suite ha poltrone completamente reclinabili con estensione fino a 2 metri. Il supporto per telefono è dotato di una tecnologia di ricarica wireless che è compatibile con entrambi i dispositivi iOS e Android. La business class Suite è completata dal servizio di bordo che include un'ampia selezione di cucina internazionale, cibo e bevande.



In economy class, i sedili prodotti da Recaro esemplificano il design e la tecnologia più recenti. Ogni poltrona è dotata di uno schermo tattile Panasonic Ife da 13 pollici, oltre a un supporto per dispositivi elettronici personali per dispositivi mobili e iPad. Il sedile è dotato di un bracciolo girevole che può essere completamente riposto nello schienale e i passeggeri potranno godere dell'esperienza culinaria ‘Quisine’.