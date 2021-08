10:33

Potrebbe essere mercoledì 18 agosto la data fissata per l’avvio della vendita dei biglietti aerei da parte di Ita. L’inizio farebbe seguito ai voli di prova per ottenere il certificato di operatore aereo da parte dell’Enac, voli che sono in programma per questo pomeriggio, e il via libera da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile dovrebbe fare seguito a stretto giro di posta.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, l’avvio delle operazioni commerciali sarà effettuato attraverso un sito internet provvisorio con voli a partire dal prossimo 15 ottobre, mentre per quanto riguarda Alitalia verrebbe sospesa la vendita di tutti i voli successivi al 14 ottobre. Resta da risolvere tuttavia il nodo legato ai biglietti già venduti da Az per la data successiva al 15 ottobre (si stimano in circa 255mila) e che non potranno passare automaticamente a Ita: per riproteggere i passeggeri il Governo ha già stanziato 100 milioni di euro.



Le questioni in sospeso

Restano comunque molte questioni ancora da risolvere, come il bando di gara per la vendita pubblica del marchio di Alitalia e i termini tecnici per i passaggi dei servizi di handling e manutenzione, mentre per il programma di fidelizzazione Ita non potrà partecipare alla vendita di Millemiglia e dovrà avviare un nuovo programma.