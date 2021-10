Continuità territoriale sulla Sardegna, testa a testa tra Ita e Volotea

13:59

Sarà un testa a testa tra Ita e Volotea per l’aggiudicazione delle rotte in continuità sulla Sardegna dopo il bando di gara straordinario varato dalla Regione in conseguenza dello stop delle attività di Alitalia il prossimo 15 ottobre.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, all’apertura delle buste il vettore low cost risulterebbe quello che ha presentato i ribassi maggiori, anche se ci sarebbe il rischio di un’esclusione per un vizio di forma dovuto alla mancanza del documento del rappresentante legale.



Il vincitore, il cui nome verrà reso noto domani, dovrà effettuare voli tra i tre aeroporti sardi e Linate e Fiumicino con tariffe differenziate tra residenti e non residenti che devono essere garantite.