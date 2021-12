GoOpti amplia il servizio di ridesharing agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

21:00

Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono da mercoledì 15 dicembre più vicini grazie al nuovo servizio di GoOpti.

Dopo aver accompagnato più di 2 milioni di viaggiatori verso 25 aeroporti in sei paesi, GoOpti espande così la sua rete di ridesharing in Italia. E dopo il successo ottenuto a Milano quest'estate, l’azienda aggiunge un nuovo collegamento con gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e il centro città.

A soli 5 anni dall’arrivo in Italia,il servizio di ridesharing con trasferimenti aeroportuali privati e condivisi in Europa, collega oggi un totale di 33 città nel nostro Paese con i principali aeroporti del Nord Italia.



Il nuovo servizio operativo a Roma consente di raggiungere gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino comodamente, in modo più sostenibile e senza lo stress da traffico o parcheggio. Il servizio offre trasferimenti per l'aeroporto con shuttle comodi, tutti i giorni della settimana, con massima flessibilità dell’orario di prelievo presso il proprio domicilio o luogo di lavoro. La formula del ridesharing garantisce un costo ridotto se si prenota un trasferimento condiviso, che parte da soli 5 euro, mentre i trasferimenti privati partono da 35 euro.



La prenotazione è immediata grazie alla piattaforma online che utilizza un algoritmo proprietario per ottimizzare le richieste in base ai percorsi selezionati e fornire la migliore soluzione per l'utente dal punto di vista del costo e dell’orario di pick-up.



GoOpti rappresenta una scelta vantaggiosa per il viaggiatore e soprattutto per l’ambiente, permettendo di ridurre sia i costi del viaggio che l’emissione di CO2 nell’atmosfera. In media, un van GoOpti con 6 persone a bordo sostituisce quasi tre automobili.



"GoOpti facilita gli spostamenti verso l'aeroporto ed è accessibile a tutti. Il nostro obiettivo principale è quello di offrire un'alternativa attraente per il viaggiatore consapevole, che offre lo stesso livello di comfort e convenienza di un'auto privata, ma allo stesso tempo gli permette di ridurre la sua impronta di carbonio ad un prezzo accessibile" spiega Marko Gucek, ceo di GoOpti.