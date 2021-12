Ita Airways, codeshare con Delta Air Lines

15:55

Siglato accordo di codeshare tra Ita Airways e Delta Air Lines. L’accordo sarà operativo dal 22 dicembre e consentirà a Ita di aumentare l’offerta dei voli sugli Stati Uniti. Ma l’obiettivo è di estendere il patto anche alle destinazioni canadesi, messicane e caraibiche, non appena terminati i rispettivi iter burocratici.

“Con l’accordo di code share con Delta continua la nostra strategia commerciale di crescere anche grazie alle partnership con i maggiori vettori mondiali - commenta Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways – grazie a Delta abbiamo una via d’accesso privilegiata in uno dei mercati di più grande interesse di Ita Airways come l’America, riuscendo a raggiungere tutte le destinazioni maggiori del paese tramite i nostri voli su New York e portando in giro gli americani nel nostro bel paese con i voli in connessione da Roma Fiumicino”.



Perry Cantarutti, senior vice president alliances di Delta. “L'Italia è una delle principali destinazioni per i clienti Delta e questo codeshare, raggiunto appena due mesi dopo il lancio di Ita Airways, amplia la nostra portata e rende più facile per i nostri clienti uscire nel mondo”.