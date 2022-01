Sciopero delle ferrovie: domani possibili disagi per chi viaggia. L'elenco delle corse garantite

14:54

Dalle 9 alle 17 di domani, sabato 8 gennaio, ci potrebbero essere disagi per chi viaggia in treno. Il personale ferroviario, e nel dettaglio i sindacati Or.S.A. e Ugl, hanno indetto un’agitazione che riguarderà l’intero territorio nazionale, con l’eccezione di Intercity e trasporto regionale della Liguria.

Come riporta repubblica.it, Trenitalia ha comunque precisato che saranno effettuate alcune corse nazionali, ovvero quelle specificate a questo link.



Dal momento che lo sciopero non riguarda le fasce di maggiore utilizzo, non sono previste corse garantite nel corso della protesta.



Le cancellazioni vanno ad aggiungersi alle corse che non vengono effettuate a causa delle quarantene e dei contagi tra i dipendenti delle società ferroviarie.