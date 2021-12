08:02

Trasporto ferroviario, marittimo e aereo. Interesseranno tutti i comparti gli scioperi in programma a dicembre, segnalati sul bollettino del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La prima data da tenere a mente è quella del 3 dicembre, giorno in cui si fermerà per 8 ore - dalle 9 alle 17 - il personale del settore mobilità (attività ferroviarie, Ncc Anav e Tpl).



Previsti inoltre lo stop di 4 ore – dalle 13 alle 17 – del personale Enav di stanza a Capodichino; e quello di 8 ore - dalle 9 alle 17 - del personale Trenitalia divisione DT OMC ML di Foggia.



Disagi a Venezia

Il 13 dicembre possibili disagi a Venezia, dove si terrà lo sciopero di 24 ore dei servizi di trasporto pubblico Actv, Vela e Avm.



Il giorno successivo, 14 dicembre, incrocerà le braccia per 24 ore il personale Trenitalia direzione business IC impianti di manutenzione corrente di Bari e Lecce.



Il 16 dicembre sarà la volta del personale Busitalia Veneto, in agitazione per 4 ore, dalle 16.45 alle 20.45.



Giornata calda, infine, quella del 17 dicembre. In questa data sono in programma lo sciopero nazionale dei lavoratori dei porti dipendenti, soci delle imprese artt. 16,17 e 18 e dei dipendenti delle autorità del sistema portuale; e 24 ore di stop – dalle 00.00 alle 23.59 – del personale della MLE-BCUBE aeroporti di Milano Linate e Malpensa.