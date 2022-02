La tempesta Eunice colpisce l’Inghilterra: cancellati tutti i voli da London City

12:24

Il Regno Unito è alle prese con la tempesta Eunice, secondo gli esperti una delle peggiori mai registrare in Uk. Il Met Office ha emesso l’allerta rossa per Londra, evidenziando concreti pericoli per la vita delle persone che si avventurano all’aperto. Il consiglio ai cittadini, infatti, è quello di restare a casa.

Le raffiche di vento, come riporta corriere.it potrebbero arrivare a 150 chilometri all’ora, con scrosci e rovesci di pioggia.



La tempesta ha anche costretto l’aeroporto di London City a cancellare tutti i voli fino alle 16:30. Ma sono previsti ritardi e cancellazioni anche su Heathrow.