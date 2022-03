Boeing vuole raddoppiare la produzione di B737 Max

17:26

Boeing vuole chiudere i conti con il recente passato e archiviare il periodo buio non solo della pandemia, ma anche del ‘prodotto di punta’ del colosso dell’aviazione, il B737 Max, con il quale la compagnia puntava a fare grandi numeri. Ora che il mercato sembra ripartito l’azienda ha ricominciato a macinare numeri importanti e attualmente la produzione ha superato la quota di 20 unità al mese.

Ma Boeing non si accontenta e il piano per il futuro, con la crescita progressiva che sta emergendo dalla domanda mondiale, sempre più orientata verso questa tipologia di aerei, guarda al raddoppio. Secondo quanto riportato da Preferente, il piano messo a punto prevede di arrivare a una produzione di 47 aeromobili al mese entro la fine del prossimo anno. Un obiettivo ambizioso che però dovrà fare i conti con i fornitori, molti dei quali stanno vivendo un momento di difficoltà e che potrebbero non essere in grado di adempiere alla richiesta.