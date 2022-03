Norse Atlantic rinvia l'inizio delle vendite: pesano caro fuel e incertezze

09:46

Non solo rischio di rincari dei biglietti aerei con il caro carburante. L’andamento dei prezzi del petrolio sta mettendo a dura prova i piani delle compagnie aeree e arriva una prima decisione sui programmi da parte di uno dei vettori in rampa di lancio, Norse Atlantic.

L’aerolinea norvegese, che punta a raccogliere l’eredità di Norwegian nei collegamenti a lungo raggio sul Nord America, ha deciso di mettere in stand by l’inizio della vendita dei biglietti, inizialmente prevista per questo mese. Il contesto attuale appare tutt’altro che favorevole per il lancio e per ora i vertici hanno deciso di rinviare l’apertura della biglietteria di un mese, in attesa di valutare l’evolversi della situazione.