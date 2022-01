Norse riceve il via libera per i voli transatlantici verso gli Stati Uniti

10:06

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha concesso l'approvazione alla nuova compagnia aerea Norse Atlantic Airways per volare dalla Norvegia e dall'Unione europea verso gli Stati Uniti.

Come riportato da Travelmole, Norse prevede di iniziare le operazioni commerciali nella primavera del 2022 con i primi voli che collegheranno Oslo e le città degli Stati Uniti.

"Siamo entusiasti dell'approvazione da parte del Dot dei nostri voli transatlantici, che opereranno a prezzi accessibili. Questa pietra miliare avvicina i norvegesi al lancio di servizi convenienti e più rispettosi dell'ambiente per i clienti che viaggiano tra l'Europa e gli Stati Uniti" ha affermato Bjorn Tore Larsen, ceo e fondatore di Norse.



Norse Atlantic creerà posti di lavoro, fra cui centinaia di assistenti di volo, negli Stati Uniti e collaborerà con organizzazioni turistiche e imprese per stimolare la crescita economica in Usa ed Europa.

"Il capitale umano sarà il nostro vantaggio competitivo. Non vediamo l'ora di iniziare a selezionare i nostri nuovi colleghi negli Stati Uniti", ha affermato Larsen.

Norse opererà con una flotta di 15 Boeing 787 Dreamliner su rotte transatlantiche e non solo. Nel dicembre 2021, Norse ha ricevuto il certificato di operatore aereo dall'Autorità per l'aviazione civile norvegese e ha preso in consegna il suo primo Boeing 787-9 Dreamliner.