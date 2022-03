Albastar investe su Milano Bergamo con 15 destinazioni

16:42

Saranno 15 le destinazioni che verranno collegate con l’aeroporto di Milano Bergamo da Albastar nel corso dell’estate. Una programmazione dalla marcata impronta leisure, con frequenze settimanali o bisettimanali, che accompagnano i segnali di ripresa del turismo.

I voli saranno in direzione Puglia, Calabria, le due isole maggiori e Lampedusa oltre a 5 destinazioni internazionali: Marsa Alam e Sharm in Egitto, Porto Santo nell’arcipelago di Madeira, Zante in Grecia e Isola di Sal a Capo Verde. Riavviato inoltre lo storico volo in direzione Lourdes.



“L’aeroporto di Milano Bergamo è per Albastar strategico e nei nostri programmi commerciali crescerà ulteriormente la nostra presenza - commento di Giancarlo Celani, Direttore Commerciale & Deputy CEO di Albastar -, sia in termini di frequenze settimanali che di diversificazione del network, che prevede sia voli di linea che charter, sia leisure che business, fino alla riprogrammazione dello storico collegamento religioso verso la città di Lourdes”.