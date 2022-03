Ukrainian Airlines offre gli aerei in wet leasing per voli umanitari o charter

15:55

Ukrainian Airlines cerca di mantenere in vita il business e chiede supporto al mercato internazionale mettendo a disposizione i propri aerei per le compagnie che ne avessero necessità per voli umanitari o charter fuori dal territorio dell’Ucraina.

“Uia ha ora l'opportunità di offrire alle compagnie aeree e ai partner di unirsi al sostegno economico dell'Ucraina – si legge sul sito della compagnia -, approfittando della disponibilità di aeromobili Uia per voli charter e umanitari al di fuori dell'Ucraina e concludendo accordi di "wet leasing". Usando i nostri aerei, sostieni le operazioni Uia durante la guerra e aiuti a pagare le tasse al bilancio statale dell'Ucraina”.



Tra le condizioni poste non effettuare voli su Russia o Bielorussia e non ricevere fondi da questi due Paesi.