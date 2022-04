Il lusso da Compagnie

di Remo Vangelista

Non è per niente strano. Forse già visto in passato, ma questa volta appare tutto più convincente.

La Compagnie è piombata su Milano Malpensa con i suoi voli all business con direzione New York.



Non è strano si diceva, perché in questi ultimi due anni la fascia alto spendente dell’industria turistica non è affatto arretrata. Si è guadagnata spazi e prodotti e molti vettori hanno raddrizzato l’offerta per non perdere l’occasione. Qualche anno fa altre compagnie tentarono di creare rotte solo luxury, ma le varie esperienze finirono tutte per riportare i jet dentro gli hangar.



Ora, con la ricerca sfrenata di servizi dedicati e meno affollamenti da low fare, le probabilità di riuscita sono destinate ad aumentare.



In un incontro di qualche settimana fa i manager della linea aerea hanno ipotizzato un load factor del 70% sui voli Milano-New York, dato decisamente ambizioso, però bisogna tenere presente che le tariffe non sembrano così elevate. E la scommessa ritorna meno azzardata. E La Compagnie prova dove nessuno è mai riuscito.