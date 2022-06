Sciopero del personale negli aeroporti di Milano, le contromisure di Iberia

12:48

Iberia si prepara alla difficile giornata del trasportro aereo italiano di domani. Tra gli scioperi annunciati per mercoledì 8 giugno, infatti, c'è anche quello del personale di terra degli aeroporti di Linate e Malpensa: su Milano, la compagnia opera quattro voli al giorno.

Il vettore, come riporta preferente.com, consente il cambio del biglietto con la classe originale o la più bassa disponibile, fino al 15 giugno. Non sono invece ammessi rimborsi, a meno che non siano previsti dalle opzioni selezionate dal cliente al momento dell'acquisto.



Nel complesso, domani sarà una giornata complessa, dal momento che le agitazioni non riguardano solo il personale aeroportuale di Milano ma anche i dipendenti di diverse compagnie aeree.