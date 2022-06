JetSmart, la low cost sudamericana di Indigo Partners, apre anche in Perù

16:34

E’ sempre più ricco e articolato l’impero aeronautico di Indigo Partners, che nei mesi scorsi ha anche fatto un tentativo di entrare nella gara per Ita Airways, non arrivando però mai alla formalizzazione della proposta. L’ultima novità riguarda la low cost sudamericana JetSmart, che stava già operando comn due divisioni, una in Cile e un’altra, seppur a fatica, in Argentina.

Da questa settimana si è aggiunta anche JetSmart Perù che ha operato il suo primo volo tra le due principali città del Paese, Lima e Arequipa per poi ampliare il network su altre destinazioni come Piura, Tarapoto, Cuzco, Iquitos, Juliaca e Talara. Per la flotta, come per il resto dei vettori controllati (Frontier e Wizz Air), gli A320.