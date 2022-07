08:04

Mentre l’alta stagione entra nel vivo, si apre un altro mese di agitazioni per i trasporti nazionali. Stando al bollettino del Ministero, altri scioperi interesseranno su scala regionale e nazionale il traffico aereo, su gomma e su rotaia a luglio.

Si parte domani, 5 luglio, con il fermo nazionale dei servizi taxi. L’agitazione si protrarrà per 48 ore, fino alla giornata del 6 luglio.



L’8 luglio incrocerà le braccia per un’ora, dalle 21 alle 22, il personale Trenitalia di stanza in Lombardia. Mentre il 10 luglio sarà la volta dei lavoratori Trenord e Trenitalia di stanza in Emilia Romagna e Toscana.



Low cost in sciopero

Si prevede una giornata nera per chi viaggia in aereo quella del 17 luglio. Le low cost torneranno a incrociare le braccia per 24 ore. Si fermeranno nuovamente i dipendenti di easyJet, Crewlink, Malta Air, Ryanair Limited e Volotea. Nella stessa data sono previste altre agitazioni di 4 ore a livello locale negli aeroporti della Penisola.



Ulteriori stop nel comparto ferroviario si verificheranno il 22 e 24 luglio. Nella prima giornata si fermeranno per 8 ore i dipendenti di Trenitalia della Calabria; nella seconda per 23 ore il personale Trenitalia del Trentino Alto Adige.