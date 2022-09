Il Trenino Verde si presenta al trade del Piemonte

di Martina Tartaglino

17:27

Con un incontro sulla terrazza Otium Pea Club, di Green Pea a Torino, Berna e Trenino Verde delle Alpi si sono presentati ad agenti di viaggio e tour operator piemontesi.

"Nel 2021 abbiamo lanciato il manifesto 'Swisstainable' che ha voluto giocare sulla 'svizzeritudine' e sulla sostenibilità, la mobilità, l'attenzione all'ambiente in montagna come in città. E questo ci è sembrato il luogo giusto" ha detto Laura Zancolò, key account manager Svizzera Turismo Italia.



All'evento hanno partecipato Ilona Ott, responsabile rapporti Italia mobilità viaggiatori di Bls e Marc Steffen, responsabile mercati e vendite Bern Welcome, che hanno illustrato le peculiarità del Trenino Verde, della destinazione Berna e le novità per l'autunno/inverno 2022/2023.



Con il Trenino Verde delle Alpi si può viaggiare lungo una delle ferrovie più antiche d'Europa. Il convoglio parte ogni due ore da Domodossola e raggiunge Berna in 2 ore e 20 minuti. Con la carta giornaliera disponibile a 59 CHF, è possibile salire e scendere in stazioni a propria scelta e usufruire dei battelli sul lago di Thun.



L'incontro è stato anche l'occasione per Svizzera Turismo di presentare la nuova piattaforma b2b MySwitzerlandPro che collega agenzie, t.o., fornitori, destinazioni e professionisti in modo gratuito. Il portale è disponibile in inglese, ma se le richieste aumentano è possibile venga tradotto anche in italiano. L'obiettivo è permettere l'incontro di domanda e offerta e rendere più facile l'organizzazione di viaggi e soggiorni grazie ai filtri (stagionalità, grandezza dei gruppi, luoghi di interesse, strutture, guide).