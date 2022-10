All Nippon Airways pronta a ripartire al TTG Travel Experience

09:21

Tutto è pronto in Giappone per tornare ad accogliere i turisti internazionali. Dopo due anni e mezzo di isolamento il Paese riaprirà l’11 ottobre anche ai viaggiatori individuali, a patto però che abbiano completato il ciclo vaccinale o siano provvisti dell’esito negativo di un test molecolare.

Anche All Nippon Airways si prepara alla ripartenza partecipando al TTG Travel Experience. In attesa dell’arrivo del volo diretto Milano – Tokyo Haneda i passeggeri italiani possono volare in Giappone con ANA via Francoforte, da dove il vettore opera due voli giornalieri. La città tedesca è raggiungibile con coincidenze da numerose città italiane con il Gruppo Lufthansa.



Servizio da premio

Il servizio a bordo degli aerei del vettore si ispira alla più tradizionale ospitalità giapponese, l’omotenashi: un’attenzione particolare per l’ospite e i suoi desideri. Durante il volo le attenzioni del personale di bordo, le opzioni del menù tradizionale, così come l’offerta di bevande e gli accessori di viaggio offrono un primo assaggio della meta che si sta per raggiungere. Grazie al protocollo ANA Care Promise, poi, ANA garantisce un ambiente sicuro, pulito e igienico a bordo dei suoi aerei e per questo ha recentemente ricevuto da Skytrax, per la quarta volta, il premio World’s Best Airline Cabin Cleanliness.

Prima della chiusura per la pandemia l’Italia era il quarto mercato europeo per numero di arrivi annuali in Giappone.