Norse Atlantic: via libera ai voli tra Uk e Usa

15:40

Norse Altantic potrà unire gli Stati Uniti al Regno Unito. La compagnia ha annunciato che il dipartimento dei trasporti americano concederà a Norse Uk le autorizzazioni necessarie.

La decisione apre dunque la strada alla compagnia per i voli transoceanici diretti tra Uk e Usa.



Come sottolinea travelmole.com l'autorizzazione concessa dalle autorità a stelle e strisce comportano anche il fatto che la compagnia viene ritenuta solida sia dal punto di vista finanziario che da quello operativo.



I voli in questione saranno operati a bordo di B787 Dreamliner con posti in premium e in ecomony.