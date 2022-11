Ita Airways: da dicembre 5 frequenze giornaliere per il Torino-Roma

09:43

Ita Airways tornerà collegare Torino e Roma con 5 frequenze al giorno a partire dal prossimo primo dicembre, salendo così in totale da 21 a 35 frequenze alla settimana.

“L’aumento – si legge in una nota della compagnia - permette infatti una maggiore scelta e flessibilità sia per i viaggi di andata e ritorno in giornata, sia di incrementare la connettività a lungo raggio verso destinazioni come New York, Boston, Miami, Los Angeles e ancora San Paolo, Buenos Aires, Tokyo Nuova Delhi e le Maldive”.



Con il nuovo operativo verrà aggiunta una partenza alle 13,15 e una alle 19,25 da Roma mentre da Torino ci saranno anche le opzioni delle 15,15 e 21,25. “Si ritorna così all’offerta del periodo pre-pandemico, con un programma di voli che permetterà a Torino e al Piemonte di essere anche molto ben collegati al sempre più ricco network di lungo raggio di Ita Airways”, ha commentato l’amministratore delegato dell’aeroporto di Torino Andrea Andorno.