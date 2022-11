10:13

Oltre un milione di posti offerti sull’Italia, pari a un incremento del 17 per cento sul 2019. E’ una vera e propria scommessa quella di Iberia nei collegamenti sulla Penisola, con rotte su sette destinazioni italiane per catturare un ampio bacino anche per i collegamenti in connessione sul Sud America in particolare.

La parte del leone la faranno Milano e Roma, con fino a cinque voli giornalieri su Madrid (per il capoluogo lombardo tre da Linate e due da Malpensa); per la Capitale saranno disponibili quasi 330mila posti contro i 260mila di Milano.



Le altre destinazioni

Per quanto riguarda le altre destinazioni, per Venezia e Bologna sono previste tre frequenze giornaliere sulla capitale spagnola, seguite dalle due di Torino, 10 voli a settimana per Napoli e sette per Firenze.



“Iberia offre ai suoi clienti in Italia i migliori collegamenti, con tempi di scalo ridotti, con l'America Latina e gli Stati Uniti – aggiunge il vettore in una nota -. Quest'inverno la compagnia ha già messo in campo la stessa capacità che offriva prima della pandemia, grazie soprattutto al rilancio delle sue ultime rotte in America Latina, all'impegno verso gli Stati Uniti e a un maggiore dispiegamento di voli nella sua rete di corto e medio raggio, come nel caso dell'Italia, per facilitare le connessioni via Madrid verso i nostri mercati cardine oltreoceano”.