Sardegna: Ita, Volotea e Aeroitalia in lizza per la continuità. Nessuna offerta per Alghero

10:04

Tre candidati e nessuna offerta per Alghero. E’ questo l’esito dell’apertura delle buste per i voli in continuità territoriale in Sardegna per il periodo compreso tra il 17 febbraio dell’anno prossimo e la fine di ottobre del 2024.

In lizza ci sono tre compagnie aeree, Ita Airways, Volotea e Aeroitalia, ma nessuna di queste si è candidata per i voli su Fiumicino e Linate da Alghero, appunto. Per quelli su Olbia ci sono invece tutti e tre i vettori, ma Volotea solo per i voli su Roma Fiumicino. Per la Roma Cagliari in lizza Ita e Volotea, con la prima unica a presentare offerte anche su Linate.



“La commissione aggiudicatrice – si legge in una nota della Regione Sardegna - ora dovrà verificare la documentazione presentata per procedere prima, in seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche, e successivamente in seduta pubblica per valutare le offerte economiche. Resta possibile, fino al 31 gennaio 2023, che un vettore comunitario accetti di effettuare le rotte senza esclusiva e senza compensazione”.



L’assessore ai trasporti della Regione, Antonio Moro, ha comunque garantito che verrà trovata una soluzione per Alghero affinché lo scalo non resti senza voli.