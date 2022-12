12:03

Un primo accordo tra Lufthansa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’ingresso del gruppo tedesco nell’azionariato di Ita Airways potrebbe arrivare entro la metà di gennaio. Lo riferiscono fonti governative al Corriere della Sera, mentre si attende ancora la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Dpcm contenente le regole per la privatizzazione del vettore italiano.



Secondo quanto si legge sulle colonne del quotidiano, Lh dovrebbe entrare in possesso del 40% delle quote di Ita, dopo l’aumento di capitale riservato.

Obiettivi

L’obiettivo del Mef sarebbe quello di concludere l’iter, con la firma dell’accordo definitivo, entro il 30 giugno 2023.



Se l’operazione andrà a buon fine, il gruppo europeo sarà chiamato in primis a contenere la forte espansione delle compagnie low cost nella Penisola, con una particolare attenzione su Ryanair.



Attualmente la compagnia irlandese concorre al 55% delle rotte operate da Ita.



Nel frattempo, si è riunito ieri il Cda presieduto da Antonio Turicchi in attesa della pubblicazione del Dpcm che darà il via libera alle manifestazioni di interesse.